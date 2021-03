El exsecretario de Salud Federal, José Ángel Córdova Villalobos, señaló que todavía no hay condiciones sanitarias seguras para que la afición regrese al Estadio León, aunque ya estará abierto para el juego Vs Necaxa.

José Ángel Córdova explicó que si bien los contagios de Covid han disminuido en Guanajuato, la situación puede empeorar si se relajan las medidas. Por lo que recomendó esperar unos meses más para un regreso seguro al estadio.

“Ahorita todavía no, quizás en los próximos meses se pueda dar. Pero con aforos verdaderamente reducidos. En un estadio no es tan complicado porque es a cielo abierto y es más fácil. El tema es a la hora que llega la gente y a la hora que sale la gente”, dijo en entrevista.

Este domingo, el Club León anunció la reapertura del Estadio Nou Camp a partir de la Jornada 11 del Torneo Guardianes 2021, con el duelo entre la Fiera y Necaxa.

Córdova Villalobos recalcó que las autoridades sanitarias deben definir estrictos protocolos de seguridad en los estadios. La sana distancia y el uso de cubrebocas deben ser obligatorios y los aforos no deben ser mayores a un 30%.

“Entonces también deben tener una logística bien establecida para que (los aficionados) no se mezclen y que no haya la posibilidad de contagio y que toda la gente aún dentro del estadio lleve su cubrebocas. Volvemos a lo mismo de que hay que protegerse para disminuir la posibilidad de contagio. También adentro que los asistentes estén separados, que haya una sana distancia y que los aforos no los veo por lo pronto a más de un 30% en los estadios grandes”.