La derrota de La Fiera en Pachuca es una de las peores cuatro sufridas en la primera jornada

Aunque el Club León ha sufrido cuatro abultadas derrotas en la primera jornada de un torneo, al menos desde el ascenso en 2012, la sufrida en este Apertura 2021 de la Liga MX es quizá la más dolorosa de todas.

Pachuca le dio la bienvenida a los Verdes en el nuevo semestre del futbol mexicano pero muy a su manera, pues en la cancha del “Huracán”, los de Ariel Holan cayeron por marcador de 4-0 en el tropiezo que más alarmas ha encendido en los últimos nueve años.

Es cierto que ésta no es la primera vez que La Fiera inicia un nuevo semestre con el pie izquierdo, sin embargo, sí es la primera ocasión en la que recibe cuatro anotaciones y no sólo no logra convertir, sino que ni siquiera tuvo opciones de hacerlo.

DERROTAS ABULTADAS EN LA PRIMERA JORNADA Temporada Jornada Partido Estadio Apertura 16 1 Pachuca 5-1 León Hidalgo Clausura 17 1 León 2-4 Pachuca León Apertura 17 1 León 0-3 Atlas León

Como antecedentes al primer duelo del Apertura 2021 están las primeras jornadas del Apertura 2016, del Clausura 2017 y el Apertura 2017, tres torneos consecutivos en los que los esmeraldas recibieron un promedio de cuatro goles por juego.

Tomando en cuenta el duelo del pasado sábado, tres de esos cuatro enfrentamientos tienen en común la presencia de Pachuca, especialista en hacerle a La Fiera cuatro o hasta cinco goles si se descuida y como prueba está el Clausura 2016.

Aquel año, los esmeraldas de Luis Fernando Tena cayeron por marcador de 5-1 en la cancha del Hidalgo; en el siguiente torneo, el Clausura 2017, los Tuzos repitieron la dosis aunque ahora con un 4-2.

En el Apertura 2017 no fueron los hidalguenses sino Atlas, el equipo que le propinó a los Verdes la primera paliza del semestre, ésta con un marcador de 3-0 y al que sin duda supera lo sucedido en el Apertura 2021, pues se permitió un gol más.

Es importante señalar que hace cuatro años que La Fiera no iniciaba de esta forma un nuevo torneo, sí había sufrido derrotas incluso bajo las órdenes de Ignacio Ambriz, pero éstas no habían generado tanta preocupación a tan temprana hora.

Es cierto que los inicios cuestan trabajo, más aún cuando se modifica el referente a la cabeza, aunque ello no facilitará la labor de la plantilla esmeralda que no puede regresar a la racha sufrida entre 2016 y 2017, años en los que los cambios de entrenador estuvieron a la orden del día.