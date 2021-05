Pasado en hockey y experto en comunicación, el ‘Lado B’ de Ariel Holan que revolucionará al León

Ariel Holan es el nuevo técnico del Club León, el argentino fue recientemente presentado de una manera espectacular en las redes del equipo verdiblanco y quizás ese arribo tan peculiar sea un preámbulo del ‘Lado B’ que este perfil maneja y que ya logró sacar campeón a la Universidad Católica en Chile o a Independiente en la Sudamericana.

En países como Argentina y Chile, Holan se ha convertido no sólo en un entrenador de futbol, ya que una de sus mayores características es el liderazgo y motivación que busca imprimir en cada uno de sus equipos.

En junio del año pasado y siendo entrenador de la ‘U’ Católica, Holan brindó un webinar en el que resaltó la importancia de saber hacer un buen vestidor para posteriormente proyectarlo sobre el terreno de juego, situación que logró catapultarlo a importantes triunfos en suelo andino.

“El vestuario se perdió. Cada uno está en su casa y no estamos como equipo, sino como individuos”, resaltaba en aquella ocasión mientras intentaba trabajar con el ánimo de sus jugadores en plena pandemia de Covid.

De acuerdo al mismo Holan, su carrera comenzó a los 16 años en las canchas de hockey sobre pasto, en donde solamente se regía por un ‘estilo autoritario’ en el que su jugador tenía que obedecer al pie de la letra sus instrucciones, situación que a la larga lo alejó de buenos resultados.

“Entendí que tenía que transformarme, porque no era eso, a pesar de que me había dado resultado, lo que a mí me daba más satisfacción. Aparecía el Ariel muy racional, dejando de lado el emocional, y los seres humanos somos emociones”, señaló en aquel webinar.