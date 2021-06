Roberto Montoya el DT que buscará hacer protagonista al ‘Gullit’ en Guatemala

Luego de salir campeón con el Deportivo FAS de El Salvador, el exjugador del Club León, Carlos ‘Gullit’ Peña tendrá una nueva aventura en el Antigua FC de Guatemala en donde el director técnico mexicano Roberto Montoya busque hacerlo figurar como el protagonista de un equipo que pelea su quinto campeonato en Liga Mayor.

En 2019, Montoya llegó por primera vez al Antigua siendo Invitado por Antonio Torres Servín para desempeñarse como auxiliar técnico y desde ese momento comenzó a revolucionar el funcionamiento de dicho equipo acumulando un campeonato y un subcampeonato. Mientras que en febrero de 2021 sumó su segunda experiencia al frente del plantel.

En entrevista para Soy Fiera, el profesor Montoya explicó las características del futbol guatemalteco:

En Liga Mx es más rápido el futbol, el tema físico es impresionante como se esta desplazando hoy en día el futbol y bueno acá en Guatemala la técnica es muy buena pero obviamente la diferencia de acá son las canchas que hace que no puedas jugar de la misma forma tanto de local o de visita, sobre todo porque las gramas son distintas, en pocas palabras las instalaciones deportivas marcan diferencia”.

Antigua es un equipo que acumula seis años en liga mayor, en los que ha podido conseguir cuatro títulos, mucho de ello debido a que el manejo de la institución es por parte de la iniciativa privada encabezada por Hugo García y Manolo Cain, por lo que dicha situación ha marcado diferencia ya que más de la mitad de los equipos dependen del gobierno por lo que los resultados no son los mismos.

Bajo esta lógica, explicó: “Hemos implementado un estilo de juego en el que Antigua se distingue por ser protagonista con la pelota, nos distinguimos por ser ofensivos ante equipos muy aguerridos, hemos notado que a nosotros todos los equipos nos juegan a tope porque en algún momento quieren estar dentro del equipo”.

¿Qué les llamó la atención de un jugador como ‘Gullit? R.-

Y agregó: “Yo lo contacté, le di seguimiento cuando el estuvo jugando en El Salvador y afortunadamente fue campeón, ese fue un parámetro importante para traerlo”

Reconoció que será la primera vez que lo dirige:

No tuve mucho contacto con él, pero lo conocí cuando yo trabaje en Pachuca y me tocó saber de él cuando yo estaba en Segunda División y en eso él sale de Grupo Pachuca y luego él va al León, recuerdo que en algunas ocasiones intercambiamos una que otra palabra, nunca me tocó dirigirlo por lo que esta será la primera vez”.