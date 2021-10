CDMX.- En entrevista para AS México, Luis ‘Chapo’ Montes contó que tuvo la oportunidad de jugar en Europa, pero su lesión en 2014 impidió que se diera un fichaje en el ‘Viejo Continente’.

En la plática, ‘Chapo’ Montes contó que había una oferta del futbol de Europa y se concretaría cuando finalizara su participación en el Mundial de Brasil 2014, pero se lesionó en un partido amistoso ante Ecuador, que lo marginó de las canchas por ocho meses.

Hubo la oportunidad de ir a Europa antes del mundial, me habían comentado que varios equipos me estaban siguiendo, se iba a dar la oferta, desgraciadamente pasó lo de la lesión y ya no hubo acercamiento”, declaró Montes a AS México.