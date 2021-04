Luis Montes recibe dos partidos de suspensión; no jugará repechaje

León, Guanajuato.- La Comisión Disciplinaria reveló la sanción a Luis Montes y el jugador de León recibió dos partidos de suspensión, por lo que de llegar a repechaje, el ‘Chapo’ no jugará el partido de reclasificación.

Mediante la página de la FMF, la Comisión Disciplinaria mostró las sanciones de los 17 equipos de Liga Mx, y en el caso de León destaca el de Luis Montes, quien recibió dos partidos de suspensión.

Luis Montes no jugará el partido ante Querétaro este sábado 1 de mayo y si León llega a repechaje, no jugaría el de reclasificación. Si León accede directo a liguilla, Montes no jugaría el partido de ida de cuartos de final.

En el partido ante Mazatlán, Luis Montes recibió la tarjeta roja por dar un codazo a Michael Rangel.

Luis Montes recibió sanción de dos partidos sin poder jugar

Colombatto y Tesillo no jugarán ante Querétaro

En el mismo reporte de la Comisión Disciplinaria, también se muestra que William Tesillo y Santiago Colombatto no podrán estar para el partido ante Querétaro, debido a que acumularon cinco tarjetas amarillas y por ello, recibieron una sanción de un partido de suspensión.

León tendrá su último partido de fase regular ante Querétaro, el sábado 1 de mayo a las 5:00 de la tarde en el Estadio León y podría acceder directo a cuartos de final, si Rayados y Santos pierden sus respectivos partidos.