¡Arriba la cabeza, ‘Chapo’! El ‘10’ se disculpó y recibió incontables mensajes de cariño

Luis Montes es el único referente que le queda al Club León de sus años en la Liga de Ascenso. Ha sido parte de grandes celebraciones y ayer, de una gran tristeza por la que el mediocampista ofreció una disculpa.

A través de su cuenta de Instagram, el ‘Chapo’ dedicó un sentido mensaje a la afición de La Fiera y a sus compañeros esmeraldas, esto después del penal que erró en la vuelta de la final contra Atlas y el cual prácticamente concretó el triunfo del conjunto rojinegro.

“Quiero ofrecer una disculpa porque hoy he fallado. Así como me ha tocado darles alegrías, hoy les he quitado una. En mi carrera he superado muchas adversidades y hoy me toca una muy dura, pero estoy seguro que esta no será la excepción. Sé que juntos, como equipo, regresaremos más fuertes, confío en esta gran institución y en toda su afición. Hoy más que nunca, ¡ser Fiera es un orgullo!”, señaló el ‘Chapo’.