“No puedo pasar por alto la capacidad del León”: Marcelo Méndez, DT Atlético de San Luis

Contento tras haber sacado un punto de la cancha del estadio León, el estratega uruguayo de Atlético de San Luis, Marcelo Méndez reconoció que no fue fácil dar con dicho resultado en un escenario como el ‘Dos veces mundialista’.

En rueda el técnico de los potosinos, señaló:

Destaco la personalidad de mi equipo, no puedo dejar pasar con alto la capacidad del rival, León es un gran equipo, el partido cambia cuando se dan los expulsados, pero once contra once habíamos generado opciones de gol, así que contento con el esfuerzo, contento porque sumamos ante un muy buen rival”.