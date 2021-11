“Mena es un jugadorazo, ojalá que el domingo aparezca”: Missael Espinoza

Este domingo, el Club León recibirá al Puebla en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga Mx, duelo que paralizará a la capital del calzado en la búsqueda del boleto a semifinales en el presente torneo Apertura 2021.

Previo a mencionado choque a realizarse en la grama del estadio León, el exjugador de la Fiera en los noventa y a principios de la década del 2000, Missael Espinoza, charló para Soy Fiera dejando en claro su deseo de que la escuadra verdiblanca avance en sus intenciones por un nuevo campeonato.

Recordando que por banda derecha realizó varios de sus goles con la Fiera, ‘Missa’ no dudó en reconocer la calidad de Ángel Mena y al mismo tiempo de exigir un poco más al ecuatoriano de quien resaltó su calidad:

Lamentablemente se ha hecho costumbre que Mena (Ángel) desaparezca en las Liguillas, ojalá que el domingo aparezca porque es un jugadorazo de esos que saben hacer daño, no hay duda de eso, se tienen cinco jugadores de ataque, si tomamos en cuenta a Jean Meneses, al propio Mena, a Gigliotti (Emmanuel), Dávila (Víctor) y Ormeño (Santiago), pero necesitamos más calidad en esta etapa tan importante, yo sí creo que León debería hacer muchos más goles”.

En cuanto a la manera en la que la Fiera debe enfrentar la Vuelta de los Cuartos ante la Franja, opinó: “León, debe tener calma, tranquilidad, saber que van por un gol y no volverse locos tampoco o desde el minuto 5 ya querer hacerlo, porque Puebla tiene jugadores rapiditos y si te descuidas te meten el tercero global y se te viene la noche”.

Además, habló sobre uno de los principales orquestadores en el plantel Esmeralda, en la figura de Luis Montes, de quien consideró:

Luego de que en redes sociales se mencionara que la intensidad que logra plasmar Puebla hiciera recordar aquel equipo de la Fiera dirigido por Gustavo Matosas, el exjugador casaca 15 de los Verdes, consideró:

En intensidad sí, pero en calidad me parece que está muy por encima aquel equipo de Matosas, arrancando con nombres como el de Rafa Márquez, el de Fernando Navarro, Magallón (Jonny), el ‘Gullit’ (Carlos Peña), Montes (Luis), Boselli (Mauro) , Burbano (Hernán), me parece que había mucha más calidad en ese equipo a comparación del actual Puebla pero lo que sí rescato de Puebla es que es un equipo que no nada más gana con las puras ganas, es un equipo muy bien trabajado realmente”.