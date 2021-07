''Chapo' daba buena vibra en el 'Tri'', 'No entiendo el no llamado de Navarro'; dice Moisés Muñoz

León.- En plática con Werevertumorro, el ahora analista Moisés Muñoz habló sobre Luis Montes y Fernando Navarro en Selección Mexicana, asegurando que el ‘Chapo’ daba buena vibra al ‘Tri’ y se pregunta porqué ‘Navarrito’ no es convocado al ‘Tri’.

Cuestionado por Werevertumorro sobre qué jugadores daban buena vibra en la Selección Mexicana, Moisés Muñoz mencionó a Luis ‘Chapo’ Montes.

Hubo varios, el ‘Chapito’ Montes es otro, que es igual (daba buena vibra), aparte de que es un buen jugador, es alguien con el que te la pasas a toda ma... con él en Selección y es de los que vale la pena tener en Selección. Lamentablemente, él dijo que no quería ir”, declaró Moisés Muñoz.

En los pasados días, Luis Montes fue nombrado como Mejor Medio Ofensivo en la ceremonia del Balón de Oro.

En otra parte de la entrevista, Moisés Muñoz mencionó que ya no influye el equipo para ser convocado a Selección Mexicana, por lo que se pregunta el motivo de porqué Fernando Navarro no fue llamado al ‘Tri’.

Si destacas y tienes buen nivel futbolístico, vas. Hay casos, como, te puedo poner un ejemplo en específico, que no entiendo porqué no está en Selección y es Fernando Navarro; antes de lastimarse, no entendía, (es) un jugador plurifuncional, solo le faltaba jugar de portero”, declaró Muñoz.