Ambriz y su secreto para reforzarse: “Busco jugadores con hambre de revancha”

Nacho Ambriz, director técnico del Club León y actual campeón del futbol mexicano, reconoció que quiere más triunfos en el Guardianes 2021 y de paso sacarse la espinita en la Concachampions.

En entrevista para el canal TV4, Nacho Ambriz reveló además la principal característica que busca cuando “sale” a buscar refuerzos cada torneo con León.

“Busco a jugadores que tengan ganas de una revancha más, voy a la que tengo más cercano... como David El Avión (Ramírez)”, contó Ambriz refiriéndose al exjugador de Chivas y quien fichó con León para el Guardianes 2020.

“Yo a David lo conocí cuando dirigí a Guadalajara, creo que él estaba en sub17 o algo así y me llamaba la atención su velocidad”.

Tocando el tema de David Ramírez como principal ejemplo, reconoció tratar de seguirle la pista:

“Yo salgo de Chivas y el ‘Chepo’ de la Torre lo hace jugar y yo digo: ‘Este niño qué bien juega’. Después le pierdo un poquito la pista y sé que lo compra Pachuca, juega muy poco en Pachuca y de repente fue de ¿Pues dónde quedaría ese muchacho?”.

Recordó lo primero que le dijo al llegar al León:

“A este yo ya lo había visto y decía ‘Al muchacho no se le pudo haber olvidado jugar al futbol’ y yo cuando llegó le dije: ‘Algo pasó, algo dejaste de hacer’ y me dijo ‘Me equivoqué’ y le dije: ‘¿Quieres una revancha?’ y me dijo que sí’”.

Privilegia Nacho Ambriz crecimiento personal

Además, Nacho Ambriz señaló: “En esa parte humana que siempre busco soy muy directo. Si hablamos del jugador, como jugadores no me interesan, porque yo fui jugador y sé cómo piensan y cómo ejecutan. Me importa la parte humana en la que yo creo que si estás bien en casa, estás bien en la cancha”.

Prefiere Nacho el Bicampeonato

Luego de salir campeón con León, Ignacio Ambriz es actualmente uno de los técnicos más alabados en el futbol mexicano, situación que dice ‘tenerlo sin cuidado’.

Sobre su renovación, el técnico del León pidió calma y aclaró que no tiene ofertas de otros equipos, por lo que está completamente concentrado en el León. Además, aceptó que la prioridad en este semestre es alcanzar el Bicampeonato, más allá de que también quiere revancha en la Liga de Campeones de la Concacaf.

“He hablado con los muchachos y hemos visto que lo principal es el Bicampeonato, algo que hace tiempo no se consigue, aunque también estamos a cuatro juegos de meternos a semifinales (de la Concachampions) y vamos por eso".

Duelo Vs Cruz Azul

Este sábado, León recibe al Cruz Azul, en la Jornada 8 del Guardianes 2021.