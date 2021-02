‘Somos el campeón y para nosotros no hay pretextos’: Nacho Ambriz

Con la necesidad de sumar para acceder a los primeros lugares de la tabla, Ignacio Ambriz habló sobre cómo jugarle a Cruz Azul este sábado en el Estadio León.

El estratega del Club León destacó que este sábado no se guardarán nada:

“Es un partido al tú por tú. Hoy Cruz Azul es el mejor equipo porque los números así lo dicen, es el líder, sabe contraatacar muy bien y presionar muy bien y si nosotros queremos ganar, tenemos que hacer un partido perfecto”.

Confirmó nuevamente ausencias por parte de extranjeros: “De mis dos extranjeros, se quedan (fuera de la convocatoria) Nico Sosa y Santi Colombatto”.

“Dos extranjeros se van a la tribuna, no es nada (personal), simplemente son tomas de decisiones que tengo que hacer, se complica uno como entrenador traer ese cupo de extranjeros… Lo que más me interesa de él (COlombatto) es que tenga un mejor ritmo y lo tenga de la mejor manera”.

Tras este juego contra Cruz Azul, León enfrentará a Puebla, América y Monterrey. Todo en 12 días.

“Vienen cuatro partidos muy importantes, yo creo que estamos conscientes de lo que nos viene, buscamos sacar los puntos necesarios y el equipo lo ha entendido. Somos el actual campeón y para nosotros no hay pretextos, tenemos que salir a jugar cómo realmente lo hacemos”.

Finalmente habló sobre el rendimiento de sus contenciones: “Las lesiones siento que no han dejado del todo bien a Iván Rodríguez, que incluso lo llevó a Selección. Voy a apostar por el Oso (González), que es un tipo que comprende cómo jugamos y el otro es Fidel (Ambriz)que no me he animado a ponerlo y hoy la oportunidad es para el ‘Oso’ y que nos demos cuenta de que estos partidos que viene es para mejorar todos”.