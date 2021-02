Después de la victoria del Club León 1-0 en casa de Pumas, Nacho Ambriz pidió detener las especulaciones y rumores sobre su contrato con la Fiera.

“Normalmente no hablo de mis contratos. Las cosas ahí van, todavía no hay nada arreglado, es algo que no me inquieta ni me apura”, comentó Ambriz en conferencia de prensa. El entrenador tiene contrato en León hasta mayo y desde hace meses que su representante y la directiva negocian una extensión.

“Dicen que soy distraído, que me quiero ir a Europa. Yo en Europa no tengo nada, dije mi sentir, que es una ilusión (dirigir en Europa), es mi sentir desde siempre, me lo toman siempre a mal...estoy muy tranquilo, muy a gusto con el Club León, con el apoyo que me han dado Jesús (Martínez Murguía) y su papá. El equipo está bien y pediría que pararan lo de mi renovación que ni preocupado estoy por ella”.

‘No hay pretextos’

Sobre la victoria del León en Ciudad Universitaria, Nacho Ambriz aceptó que hay más pretextos por la falta de pretemporada, por lo que el campeón está obligado a mejorar su rendimiento jornada a jornada.

“No hay pretextos, se acabaron los pretextos, nosotros debemos funcionar en cada jornada, mejorar y sumar los puntos necesario para calificar”.

Incluso descargó culpa en los medios de comunicación, pues Ambriz cree que el plantel estaba tranquilo, pese a la falta de victorias.

“Ustedes estaban desesperados con sus notas, yo estaba tranquilo sabiendo que el equipo tenía que tomar el nivel que venía demostrando desde hace dos años, esto nos da para trabajar en otro ambiente diferente. Yo estoy tranquilo, el equipo va a volver a demostrar”.

Los siguientes partidos para los esmeraldas serán complicados y Nacho Ambriz sabe que este triunfo es una gran motivación de cara a los próximos encuentros.

“Independientemente de la racha invicta, ha sido un partido muy parejo, muy trabado en muchos momentos, ellos intentado con su forma de jugar hacernos daño. Al final nosotros no llevamos el resultado”.

León sólo tenía una victoria en el torneo, pero ahora retoma el camino hacia puestos de Liguilla.

“Nos viene bien (ganar) porque llevábamos dos partidos perdidos… jugar a las doce del día era muy complicado, rescatamos tres puntos muy necesarios que no hacían tanta falta”.