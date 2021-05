Nacho Ambriz se va agradecido: “Se va una parte de León dentro de mí”

Tranquilo, agradecido: “Se va una parte de León dentro de mí”. Así es como Ignacio Ambriz dejó este domingo el banquillo del Club León, sitio en el que obtuvo su primer título de liga y en el que cerró un capítulo más en su trayectoria.

No hubo necesidad de aclarar el comunicado que, en su momento, dio a conocer el conjunto esmeralda; el timonel aseguró que tiene la conciencia tranquila pues su decisión de no continuar en el Bajío no se debió a alguna oferta de otro club.

“Primero necesito llegar a mi casa, ver a mis hijos. no sé qué es lo que viene para mí, no me he juntado con mi agente, no tengo nada en puerta y eso me deja la conciencia tranquila. Ya mañana platicaré con mi cuerpo técnico, necesitamos unos días de olvidarnos un poco del futbol, dedicarme a mi madre y a mis hijos y ya después veremos si hay algo, también tengo pendiente una operación de rodilla que me ha tenido con mucho dolor estos años, quizá hasta me meto a quirófano”, confesó el ahora extimonel felino.

Quien, por otro lado, aseguró no tener ningún reproche para su plantilla luego de haber caído a manos de Toluca, al contrario, lo único que expresó fue agradecimiento. La palabra que más se escuchó en su última conferencia de prensa desde las instalaciones del Nou Camp.

“No puedo reprocharle nada a los jugadores, hicimos un buen juego porque enfrente teníamos un adversario con una idea clara (...) ya hablé con el grupo, con el dueño y (quiero) agradecerle a la afición, a los jugadores que me ayudaron a que las cosas salieran bien, me hubiera gustado llegar a otra final pero el futbol es así (...) No me voy amargado sino agradecido, me ayudaron a hacer una gran familia, tengo la conciencia tranquila y eso es lo más importante para mí”.

La afición se reencontró con su equipo en los casi tres años que Ambriz dirigió a La Fiera, y este logro, conseguido a base de un estilo de juego muy particular, es quizá el triunfo más importante que consiguió el exdomador.