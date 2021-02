'Es un gran bache': Nacho Ambriz tendrá 'encerrona' con sus jugadores

Con cuatro derrotas en el torneo, Ignacio Ambriz reconoció que el León atraviesa por un “profundo bache”, situación que “prende las alarmas” tras ver muy pocos puntos a favor.

El director técnico de los verdes, aceptó que la situación por la que atraviesa su equipo no es algo que estuviera pensado, por lo que ya se ocupa en regresar al triunfo.

“El primero al que se le prenden las alarmas es a mí, ya nos conocen bien los rivales, no estamos jugando como yo quisiera”, comentó tras el 1-0 del León ante Cruz Azul en el Nou Camp.

No se esperaban este inicio, con siete puntos de 21 posibles:

“La situación se pone complicada porque llevamos siete puntos, muy pocos para los que teníamos planeado y no es lo que estábamos esperando, no hemos estado nada finos”.

En cuanto al análisis del partido contra Cruz Azul, explicó: “El primer tiempo fue muy trabado… después fue muy táctico ellos queriendo hacer daño y nosotros también. El partido era de un gol y el que se equivocaba perdía”.

Además, Nacho indicó que hasta el momento no se ha reunido a nivel grupal con sus jugadores, por lo que este domingo llevará a cabo una charla de autocrítica:

“No me he juntado bien con el grupo, no he tenido esa charla interna. No sé si están nerviosos o en algo no se están sintiendo cómodos. Mañana (domingo) tendré una platica con ellos, tampoco es para cortarnos las venas (sic), sólo es un gran bache”.