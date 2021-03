‘Qué fácil sólo apoyar cuando se gana”: El mensaje de Nacho González para el campeón

Incluso lejos de las canchas, Nacho González sigue muy relacionado con los colores esmeraldas, por lo que no perdió la oportunidad de demostrar su apoyo al equipo y sobre todo en este presente tan complicado.

El zaguero tiene el escudo del Club León tatuado en el pecho y éste sigue pese a su retiro a finales del año pasado, algo que demostró con el mensaje que publicó en la cuenta de Instagram de la institución como respuesta a una imagen que se dio a conocer luego de la derrota ante América.

Sus palabras hicieron eco sobre todo porque Nacho, junto con Luis Montes, era uno de los dos únicos elementos que han vivido de todo con los esmeraldas, sobre todo ese proceso de buscar un ascenso que siempre se escurría como agua entre las manos.

Sin embargo, no todos los aficionados estuvieron de acuerdo con la respuesta de González, y así lo demostraron con sus respuestas y opiniones.

“Me parece que no han comprendido que se les exige porque se apoya, si no se apoyara no nos importarían los resultados ni como se juega”, señaló uno, mientras que otro comentó.

“Creo que no, no se confundan, no pierdan la oportunidad de autocriticar y corregir lo mostrado. Ser aficionado no implica festejar mediocridad, o menos, que es lo que estamos recibiendo. Hoy nos toca estar tristes, eso sí, no duden que ser Fiera es un orgullo”.