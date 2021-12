‘Volveremos más fuertes’: Los mensajes de León rumbo al 2022

Tras perder la final en tanda de penales ante los Rojinegros del Atlas, los esmeraldas de León reflejan su derrota con la cara en alto y ya se preparan para el próximo Clausura 2022 que está a semanas de comenzar.

La plantilla esmeralda se mostró unida y comprometida con la causa para buscar la novena estrella a partir del 15 de enero cuando visiten a los Xolos de Tijuana.

“Fue una noche dura, pero también en noches así, el Club Léon encuentra grandeza. Felicito a la noble afición de Atlas, y su presidente @priestra. Caer con honor no evita el dolor, pero obliga a volver como siempre y con entereza. Volveremos y volveremos más fuertes @clubleonfc”, publicó Jesús Martínez Murgía en su cuenta de Twitter.

El mediocampista Fernando Navarro, que entró desde el segundo tiempo extra, pidió disculpas a través de la red social Instagram tras fallar desde los once pasos en la tanda de penales, expresando su gratitud a toda la afición panza verde.

“Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Hoy les fallé y sé que no es mucho pero les pido una muy sincera disculpa. Son una afición increíble, siempre en las buenas y en las malas. Estaré siempre en deuda y agradecido con todos ustedes!”

A través de su cuenta de Twitter, Rodolfo Cota, quien para muchos fue la figura del cuadro leonés en la vuelta, agradeció todo el aliento de la afición panza verde en los momentos más difíciles del club, prometiendo un esfuerzo aún mayor para lograr la novena estrella.

"Para los FIERAS de corazón, esos que verdaderamente están en los momentos difíciles, GRACIAS por no dejar de alentar. No tengan duda que me esforzaré aún más para buscar lo que todos tanto anhelamos. #SerFieraEsUnOrgullo".