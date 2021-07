Rendimiento con León proyectó a ‘JJ’ al Getafe

Esta semana se concretó el pase de José Juan 'JJ' Macías al Getafe de la Primera División de España, conjunto con el que cumplirá su tan ansiado sueño de jugar en el ’Viejo Continente’, por lo que pese a haber salido de Chivas, su mejor proyección la obtuvo militando en las filas de los ‘Esmeraldas’ del León.

Los números hablan

Más allá del recuerdo de ‘JJ’ con la Fiera, sus números hablan por sí solos al haber jugado en más 40 ocasiones con la playera esmeralda y mandándose con 19 tantos, siendo su mejor temporada el Clausura 2019 cuando jugó 20 partidos y marco 9 dianas con un acumulado de 1,510 minutos. Además en el Apertura 2019 disputó 18 partidos y marcó 10 goles con 1,228 minutos

Mientras que con Chivas jugó en par de etapas, sumando 75 duelos con 23 goles. Su último torneo con mayor regularidad presentada se dio en el Guardianes 2021 cuando sumó 15 duelos y seis goles, aunque su ritmo de juego dentro de la cancha vino a la baja sumando 1,010 minutos.

León le permitió disputar una final pero...

La única vez que Macías ha tenido oportunidad de disputar una final por el título en el fubol mexicano fue en el Clausura 2019 en aquella ante los Tigres de la UANL, sin embargo decidió no hacerlo al partir y representar a México en el Mundial Sub 20, en donde finalmente no logró trascender.

De ahí en fuera con Chivas llegó a la etapa de semifinales durante el Guardianes 2020 cayendo justo a manos del plantel verdiblanco dirigido entonces por Ignacio Ambriz que a la postre resultó salir campeón del certamen.

Su mejor momento con selección

Su momento de mayor lucidez con el ‘Tricolor’ se dio de la mano del buen paso que tenía con los verdes en 2019 y es que justamente en sus llamados a selección mayor se dieron cuando era elemento de la Fiera, siendo llamado por Gerardo ‘Tata’ Martino y luciéndose con gol en cuatro ocasiones y presentando el mejor arranque de goleo que sólo Javier 'Chicharito' Hernández había marcado en los últimos tiempos (Con tres tantos).

Totalidad en números

Son 115 partidos los que ‘JJ’ Ha acumulado en su faceta profesional, tanto en Copa MX, Liga MX, Concachampions y Campeón de Campeones, marcando un total de 42 goles y 3 asistencias en 7,339 minutos.

IP