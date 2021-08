“Quedamos fascinados con lo que hicimos en Estados Unidos”: Omar Fernández

Contento con el desempeño que logró plasmar dentro del terreno de juego durante el partido ante Sporting Kansas City por la Leagues Cup, el colombiano Omar Fernández no ocultó su felicidad tras dicho partido.

En la más reciente rueda de prensa, el sudamericano, resaltó:

Obviamente todos quedamos fascinados con lo que hicimos en Estados Unidos, mostrar eso hoy en día no es fácil, lo hicimos de visita contra un equipo complicado, así que fue un lindo partido, pero hay que mantener la humildad”.

Al ser cuestionado sobre si le gustaría verse como el ‘rompe redes’ del plantel, respondió:

Sí me gustaría, es algo que he venido trabajando, pero me ha costado hacer, en el Puebla hice si no mal recuerdo seis goles en tres años y medio, es algo que quiero mejorar y aquí estoy dispuesto, aquí es un plantel tan bueno que todo jugador te puede dar un pase gol”.

Y ante los buenos resultados dados en Liga Mx y Leagues Cup, aseguró: “La clave es el trabajo, la convicción que tenemos todos de querer hacer las cosas bien, es un grupo que tiene jugadores de un alto nivel, la humildad que todos tienen hace que sea mucho más fácil trabajar, así que vamos por buen camino, hay que mantener los pies sobre la tierra ya que no hemos ganado nada”.

Recordó cómo era medirse a la Fiera

Hace no mucho tiempo que Fernández realmente ‘batallaba’ cuando se medía al León por lo que dijo: “A mi que me tocó ser rival del León hace poco, la verdad es que me gustaba muchísimo como jugaba, la forma de jugar, todos los jugadores se movían, no sabías quien era el lateral, quien era el volante, obviamente era un grupo muy vistoso”

Fernández recordó lo complicado que era medirse a la Fiera con Puebla.

Ahora trabajando de la mano de Holan, busca entender mejor la idea de juego: “Es parte del cambio que estamos teniendo en el equipo, es parte de un futbol más intenso, más vertical, de siempre buscar el marco rival, obviamente siempre priorizamos eso que el equipo tiene nato que es ese buen toque del balón, priorizando además siempre tratar de hacerle daño al rival, si tenemos que hacer dos o tres goles los vamos a hacer”

Finalmente, en cuanto al rival en turno dijo:

Se viene Mazatlán que hoy en día viene haciendo las cosas bien, un equipo muy cerrado atrás, están haciendo una buena labor defensiva”.

León recibirá este sábado por la noche la visita de Mazatlán en la grama del Nou Camp.

IP