“León es un plantel muy determinante y eso que no tuvieron al ‘Chapito’”: Pablo Guede

El estratega de los Rayos del Necaxa, Pablo Guede, habló tras el encuentro sostenido ante el Club León, mismo del que destacó su buen estilo de juego y determinación para quedarse con los tres puntos.

El argentino definió el funcionamiento de la siguiente manera:

Es un plantel con jugadores muy determinantes y eso que no tuvieron al ‘Chapito’ Montes, creo que es un plantel que siempre busca ir para adelante”.

En cuanto al síntesis del choque, dijo: “Del partido, creo que no estuvimos a la altura el primer tiempo, pero ellos no hicieron tanto como para ir uno a cero, ellos tuvieron una gran jugada colectiva que no supimos contrarrestar, nosotros no me gustó la forma en la que atacamos al León”-

Los Rayos en su más reciente enfrentamiento en el Nou Camp.

Finalmente, señaló. “Estoy esperando el resultado de los demás, creo que era muy difícil llegar a la última fecha como llegamos, a todos nos ilusiona estar ahí y más cuando depende de uno, de haber ganado ya estaríamos clasificado, pero no pudimos y no estuvimos a la altura del partido sobre todo en el primer tiempo”.

IP