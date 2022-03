“El tener al ser humano contento, es casi imposible”: Mosquera referente a las críticas sobre estilo de juego

Para el defensor colombiano, Andrés Mosquera el quedar eliminados de un torneo como la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions) por tercera vez consecutiva no sería un fracaso.

En rueda de prensa dada previo al último entrenamiento Esmeralda en la semana, el también apodado ‘Guardia’, explicó:

Fracaso es para quien no lo intenta, nosotros año tras año hemos estado en este torneo internacional (Concachampions) , así que de alguna u otra manera hemos hecho las cosas bien, esperamos con Dios por delante que esta vez no sea así (quedar eliminados), me ha tocado vivirlo desde muchos lugares, la primera vez (VS Los Ángeles FC) no pude participar por estar lesionado, la segunda me quede sin jugar (Vs Toronto FC) y ahora es la primera vez que puedo estar dentro del campo con la posibilidad de hacer historia”.