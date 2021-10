“Es muy mentirosa la cantidad de puntos que tenemos”: Ariel Holan

Son siete encuentros los que restan para el Club León dentro de la fase regular del torneo Apertura 2021, duelos que, para el estratega de la Fiera, Ariel Holan, deberán de jugarse como auténticas finales.

Reiterando su discurso, en el que enfatizó que León va por todo en los siguientes duelos, Holan, aceptó:

Tenemos siete finales, tenemos que focalizarnos solamente en el torneo, tratar de separar muy bien los partidos porque creo hubo muchos partidos en donde no tuvimos más puntos, merecíamos ganar en todas las variables objetivas, no subjetivamente como entrenador, entonces creo que es muy mentirosa la cantidad de puntos que tenemos este torneo”

Y fue cuando subrayó:

A nadie le gusta estar cinco juegos sin ganar, pero también el contenido de esos cinco partidos es lo que me deja tranquilo, no olvidarnos de que León no es una de las instituciones más marketineras, acabando de ganar un torneo y viendo las fichas estadísticas, la verdad que el juego fue complejo”.

Referente a un cuadro rival como es Atlético de San Luis, señaló: “San Luis es un equipo que es duro, como todos los equipos de la Liga, creo que el resultado resulta ser abultado porque la tendencia comúnmente es de 2-1, 3-2, tal vez en el juego así se vio pero a veces los equipos no lo pueden plasmar en el resultado, es un rival difícil y por eso lo respeto”.

Pidió no olvidar la importancia de un título internacional

Desde su perspectiva, Holan envió un mensaje a la afición, resaltando lo complicado que ha sido el trajín para la Fiera durante los más recientes días: “Considero que lo que se consiguió no es un tema menor y los futbolistas no son computadoras, hay una descarga emocional después de todo, tuvimos que viajar tres veces a Estados Unidos, jugar entre semana tres semanas seguidas y sobre todo que estábamos jugando por una copa que a final de cuentas no es fácil ganar”.

Barreiro en uno de los múltiples viajes de la Fiera.

Y agregó: “Estuvimos viajando muchas horas, jugando partidos de alto nivel emocional, sabíamos que había cuentas pendientes del club que había que saldar, lo sabían los futbolistas, lo sabíamos nosotros, sabíamos que era muy importante para el club este tipo de torneos”

Nutrida cantidad de seleccionados

Serán siete elementos de la Fiera los que regresen con sus respectivas selecciones, incluidos Fidel Ambriz el joven canterano que jugará para el ‘Mini Tri’, además del regreso de Santiago Ormeño va con su selección, apuntó:

Esperemos que tengan actividad con su selección, Ormeño (Santiago) que viaja con su selección, para que el ‘Puma’ (Emmanuel Gigliotti) tenga más minutos de lo que viene teniendo, veremos si algún juvenil pueda entrar pero también Mosquera (Andrés) que necesita jugar) vamos a ir tratando de a poco dándoles minutos futbol”

Cota fue nuevamente llamado al Tri.

En cuanto a la totalidad de seleccionados confirmó: “Por México son ‘Rodo’, (Rodolfo Cota) y ‘Osvi’ (Rodríguez), por Perú es ‘Santi’ (Santiago Ormeño), por Ecuador es Ángel, por Chile es Jean (Meneses), ‘Tesi’ (William Tesillo) por Colombia y Fidel (Ambriz) por México”.