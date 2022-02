“Empezamos de la mejor manera”: Ariel Holan

Con su primer triunfo en la bolsa, el estratega del Club León, Ariel Holan, consideró que su arranque en la Liga de Campeones de la Concacaf, se dio “de la mejor manera” aunque espera cerrar la llave en casa.

Empezamos de la mejor manera, pero todavía no está cerrado hay que cerrar en casa, este partido sirvió para dar rodaje a chicos que no lo venían haciendo así que creo que el resultado es muy positivo”

Y agregó: “Ahora el martes tenemos que cerrar la faena, pero el sábado tenemos un partido que tendremos que enfrentar con mucha convicción para tratar de ir acomodándonos en el campeonato”.

Al ser cuestionado sobre la falta de contundencia en la parte complementaria, el argentino indicó:

No fue determinación, en la última puntada en el centro o en el tiro al arco tuvimos que luchar contra el terreno de juego que estaba muy disparejo, tuvimos varias de Elías (Hernández) o Fede (Martínez) y la agarrábamos picando o a veces en los centros la agarrábamos muy abajo debido a las imperfecciones dentro del terreno de juego”

Desde su perspectiva, su equipo no llegó dolido a Concachampions: “Yo creo que la confianza del equipo no se vio afectada, si el estado de ánimo si en cuanto a decir que tuvimos dos partidos duros ante rivales donde merecíamos no haber perdido, ahora buscaremos crecer y no dejar puntos”.

En cuanto al Guastatoya, señaló: “Me pareció un equipo muy ordenado, con mucho entusiasmo, creo que también a ellos les jugó la cancha una mala pasada”.

