“Ni Messi, ni Cristiano, tienen efectividad al cien”: Emmanuel Gigliotti

Son seis partidos sin ganar los que hasta el momento acumula el Club León en el torneo Apertura 2021, por lo que uno de los elementos que decidió abordar el tema, fue el delantero argentino, Emmanuel ‘Puma’ Gigliotti quien a su manera explicó varías de las razones por las que la Fiera adolece de gol en la campaña.

En rueda de prensa, el atacante de los Esmeraldas, consideró que ni los más importantes emblemas de goleo a nivel internacional, tales como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el noruego Erling Haaland, pueden presumir de tener efectividad total frente al marco rival:

Y es que, para algunos aficionados a la Fiera, el factor contundencia ha venido a menos en el plantel verdiblanco, siendo uno de los principales encargados de marcar diferencia, justamente Emmanuel Gigliotti, por lo que señaló:

Para el ‘Puma’, aquel gol ante Atlético de San Luis, debió contar: “El último juego, la jugada aquella no ha sido ‘Off Side’, creo que lo hemos hecho bien o nos ha faltado un poquitito de suerte, pero en base a lo que nos falta, creo que a veces es bueno tener un sacudón de esta manera para llegar de buena manera a una liguilla”.

A pesar de no poder ganar, así ve al plantel Esmeralda: “Yo creo que León con la buena intensidad de jugadores que tiene, desde la defensa, trataremos de buscar tocar la pelota, eso lo traemos desde Nacho (Ambriz), tenemos una obsesión por tocar, es bueno encontrarnos, es bueno dentro de lo malo y a seis fechas tenemos cosas por ajustar”.

Por otro lado, aceptó no sentirse preocupado por el malestar de la afición verdiblanca:

No me preocupa, es parte del futbol, un día te quieren, otro día no, cuando no juegas te extrañan, desde mi actitud y mi entrega estoy totalmente tranquilo, pero si tengo claro que tengo ganas de hacer más goles, pero insisto en ese sentido estoy tranquilo”.