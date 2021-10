“No voy a cambiar el sistema”: Ariel Holan meterá mano a la alineación, pero no al estilo

De cara al cierre del torneo Apertura 2021 de la Liga Mx, el director técnico del Club León, Ariel Holan aceptó que no realizará modificaciones en su estilo de juego y que solamente echará mano de algunos cambios en la alineación.

En entrevista para Soy Fiera, Holan detalló:

Si hablamos del sistema de juego, esto no va a cambiar, es el juego de pase recepción, de jugar con el balón al píe, con un equipo agresivo, con muchas ocasiones de peligro, buscamos reafirmar este estilo que a mí, a mis futbolistas y a la afición le gusta, pero esto lleva un proceso”.

Así explicó la razón por la que León adolece en encontrar el marco contrario: “No hemos encontrado una buena medida en la cantidad de pases para encontrar esa verticalidad. Esto se desnuda con los equipos que nos esperan y se repliegan, y cuando no encontramos ese peligro perdemos la paciencia y eso ya nos caracteriza y ahí empiezan las pérdidas y las transiciones de juego, y desde lo emocional empieza la inseguridad y eso es donde yo como entrenador tengo que encontrar la solución”.

Y dejó en claro:

A mi no me gusta la posesión por la posesión, en sí porque no tienen ningún sentido, entonces esto es un aspecto importante a corregir, todos los equipos se repliegan para esto se necesitan muchos procesos de entrenamientos para tener variantes y posturas”.