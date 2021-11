“Los jugadores que estén hoy tienen que darlo todo”: Nacho González

Tras la inauguración de su nueva cancha al interior de la Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez, el exjugador del Club León, Ignacio González pidió a los aficionados de la Fiera seguir apoyando a su equipo y destacó que el actual plantel tiene que seguir ‘dándolo todo’ dentro del terreno de juego.

González Ibarra quien defendió los colores esmeraldas durante 11 años de su carrera, no ocultó su sentimiento al querer ver nuevamente a la Fiera luchando por un título y señaló:

Actualmente el estilo de Ariel Holan al frente del plantel ha generado división de opiniones entre los seguidores del club verdiblanco, por lo que Nacho recordó que, pese a que muchos señalan el actual funcionamiento del equipo, es importante seguir apoyando a la Fiera:

No tengo mucha oportunidad de ver futbol, ahora me dedico más a la arquitectura, pero claro que al que más veo es al León, diría que hay que apoyar, a veces la afición abuchea, a mi me abucheó porque puede o no gustarle a veces el estilo, pero al final del día hay que reconocer que el León siempre califica, es momento de apoyar al equipo en esta Liguilla".