“Tengo pendiente levantar una copa con León”: Ramiro González

Ramiro González, central de la defensa del Club León, sabe a la perfección que tiene una cuenta pendiente con los aficionados esmeraldas por lo que no ocultó sus ganas de ‘sacarse la espinita’ y pelear por un campeonato con la Fiera tal y como lo intentó en el Clausura 2019.

“Lo que me ha quedado pendiente es ser campeón, me tocó perder en su momento la final con Tigres, después me tocó salir de préstamo al San Luis y pude ver cuando el equipo (León) salía campeón, obviamente me puse muy contento por ellos, mentiría si dijera que no me hubiese gustado estar y ser parte, por eso creo que una de mis cosas pendientes es poder levantar una copa con el club”.

Y reafirmó:

“Nunca he escuchado el dicho ese de que las segundas partes nunca son buenas, en mi caso tampoco siento que la final la hayamos perdido por mi parte, cuando llegue obviamente tuve críticas como todo, la verdad tuve momentos malos pero nunca lo he visto así, si lo viera así me tendría que ir del club y volverme a Argentina no soy ese tipo de jugadores, soy del tipo de personas que ven sangre y se desmayan pero yo soy de los que ven sangre y van para adelante”.

Sabe que retorna a un plantel con posibilidades de salir con un nuevo título: “Yo creo que hay plantel como para tratar de hacer las cosas bien, los que están afuera serán bienvenidos por algo está en la selección y están jugando una competencia tan importante, no sé si tengan sus respectivas vacaciones, pero acá los estaremos esperando para que se adapten a nosotros”

Fotografía: Omar G. Ramírez

En cuanto a las pláticas que ha logrado tener con el director técnico, Ariel Holan, dijo: “Cuando llegue me había dicho que era muy difícil quedarme por el tema del extranjero, pero se ha venido trabajando todo esto con el tema de los seleccionados, pero él me ha venido diciendo que quiere que me quede así que de mi parte no me queda más que seguir trabajando”

Trabaja en ponerse a punto

En cuanto al tema pretemporada el argentino aceptó venir trabajando cada vez mejor en una etapa en donde tanto él como el plantel buscan ponerse a punto.

“En el anterior (Morelia) jugue diez minutos y el otro día complete 45 (Necaxa) y la verdad que hace rato q no tenía nivel de competencia, ante un un equipo de primera (Necaxa) me sentí un poco ahogado por la falta de competencia, me falto un poco en la parte aeróbica, pero estamos trabajando para empezar bien el torneo”

Ya se mentaliza en medirse a Cruz Azul el 28 de julio por el Campeón de Campeones:

En los próximos días se nos viene un partido muy importante, en la exigencia de las cargas los resultados claramente no fueron positivos, pero ahora buscamos tratar de llegar lo mejor posible con Cruz Azul, sabemos lo que la afición quiere y vamos a buscarlo”.

Finalmente, tras las dos derrotas consecutivas en pretemporada dijo: “Son parámetros para ver en donde estamos parados, son pocos los juegos para ejercer un parámetro real, para llegar al partido contra Cruz Azul parece que falta que nos terminemos de conocer y sobre todo con el cuerpo técnico”.

Por lo pronto este fin de semana los Esmeraldas se medirán ante Atlético de San Luis en el último cotejo de preparación.

IP