Con el partido en puerta ante los Diablos Rojos del Toluca, el zaguero argentino del Club León, Ramiro González destacó que su objetivo es salir con los tres puntos de la cancha del estadio Nemesio Díez, para así seguir pensando en una posible clasificación directa a liguilla.

González, habló en la más reciente rueda de prensa en la que explicó lo difícil que se ha convertido el torneo para la Fiera, toda vez que los rivales ‘estudian cada vez mejor’ el funcionamiento de los ahora dirigidos por Ariel Holan.

No sé si León ha dejado hacer cosas, los rivales cada vez te estudian mejor, con un bloque defensivo bien atrás nos ha costado, el partido que más recuerdo fue con el de Pumas, con dos desatenciones nuestras nos quedamos con las manos vacías ante un rival que no había hecho los méritos para quedarse con el mejor resultado, la esencia del León sigue siendo la misma y yo creo que hay que tratar de aumentar el tema de la eficacia”.

En cuanto al rival en turno, el argentino dijo: “Sabemos que nos jugamos un partido muy importante, el objetivo de ellos al igual que el nuestro es clasificar en los primeros cuatro, Canelo (Alexis) es un jugador potente, hay que tratar de estar cerca de la marca para contrarrestar su juego y sabemos de la jerarquía de Rubens (Sambueza) que de paso le mando un saludo esperando que haga las cosas mal (risas)”.

Consideró que jugar en el ‘Infierno’ es algo que se tiene dominado:

La realidad es que Toluca se hace fuerte en su casa, pero el jugador que juega en la liga mexicana ya se acostumbró a jugar en la altura, yo creo que cuestión más que nada psicológica, así que hay que ir a jugar convencidos de que nos jugamos un partido muy importante de cara a la fase final”.

Aseguró que los goles no tardarán más

A sabiendas de que el potencial goleador ha venido a menos en el presente torneo, González aprovechó en enviar un claro mensaje a los aficionados:

Que sepan que hay un gran equipo, hay muchos jugadores de jerarquía, no dudo que los goles vayan a aparecer, tengo la plena confianza de que mis compañeros van a llegar de la mejor manera al cierre del torneo”.

Ramiro durante el más reciente partido contra Puebla.

Específicamente y en cuanto a la baja de goles producidos, dijo: “Es importante ganar por la mínima diferencia, a nosotros nos encantaría ganar con diferencia de tres goles, pero cuesta porque ahora los rivales nos conocen mucho más”.

Incluso recordó lo que el equipo generaba en la etapa de Ignacio Ambriz:

Con Nacho (Ambriz) hay una estadística del minuto 75, en ese minuto, León hacia la mayor cantidad de goles posibles, hoy por hoy tratamos de ser más verticales, aunque a veces nos sale y a veces no, pero tratamos de ayudar al equipo siempre, en el tema de posesión, yo creo que León en los partidos importantes ha hecho las cosas muy bien y ahora no será la excepción”.

Finalmente, en cuanto a su recuperación tras su lesión, dijo: “Desgraciadamente sufrí la lesión cuando mejor me venía sintiendo, la continuidad que todo jugador necesita no pudo ser, y en el tema de la recuperación recién pude cumplir 90 minutos oficiales, por ahí si me sirvió la gira en Estados Unidos”.

IP.