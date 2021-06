Aseguran que Navarro no es “jugador de selección” y el esmeralda les responde

Así como existen muchas personas que colocan a Fernando Navarro como un “jugador de Selección Mexicana”, hay otros que no lo consideran así, y con ellos “se hizo de palabras” el jugador del Club León.

Tras la derrota del Tri en la final del Final Four de la Concacaf, Paco Villa, comentarista de TUDN, pidió a sus seguidores algunos nombres de laterales que tuvieran la capacidad para reemplazar a los que ahora convocó Gerardo Martino.

La pregunta tuvo eco en Twitter y entre las respuestas apareció el nombre de Navarro, sin embargo, Gustavo Sánchez señaló que el verdiblanco “no es jugador de selección” y a él le respondió el jugador de La Fiera.

“Navarro no es jugador de selección. Un tipo Pizarro (...) No te preocupes por lo que diga yo que no soy un "gran conocedor" sino por lo que diga un entrenador profesional con el cual estuviste y sólo te dio tres partidos. Lo que diga yo es lo de menos. Saludos y recupérate pronto porque eso sí, en León te extrañan”.

En su opinión, el también reportero destacó la capacidad ofensiva de Navarro pero no la defensiva, y si se toma en cuenta que es un jugador que va más al frente, ahí tiene mucha competencia con otros elementos.

El jugador felino, por su parte, señaló que eso no determina si un elemento es o no de selección, sino que las convocatorias se definen más por los gustos del técnico y también por sus estrategias.

“El futbol cambió, hoy tienes que saber atacar y defender, no importa tu posición… muy pocos se dan el lujo de no hacerlo. Se resume en gustos y estrategias, no en quien “es de selección” y quien no. Casi cualquiera que juegue en Primera División es de selección. Dependerá de gustos”,