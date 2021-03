Revelan la oscura razón por la que no juega el Puma Gigliotti

Solamente siete juegos en 11 jornadas son los que ha registrado Emmanuel “El Puma” Gigliotti en lo que va del torneo Guardianes 2021 con el Club León, situación que ha sido punto de polémica para gran parte de la afición y también de los medios de comunicación.

Las especulaciones sobre la poca actividad del jugador del Club León tomaron mayor fuerza luego de las declaraciones dadas en un programa de ‘Torneos y Competencias’ en Argentina, donde ‘Puma’ Emmanuel Gigliotti reveló que jugó la final del Guardianes 2020 Vs Pumas infectado de Covid.

“Jugué la segunda final, sin saberlo, contagiado”, señaló en febrero del presente año. “Al otro día yo me iba para Argentina, me hago el PCR (examen) que me pedían en Argentina y me da positivo. Entonces quiere decir que la final la jugué con el bicho”.