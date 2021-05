Rodrigo Fernández sin temor por apostar por un desconocido

Rodrigo Fernández, director deportivo del Club León no tiene inconvenientes en buscar e invertir en un estratega ‘desconocido’ en el futbol mexicano, por lo que aceptó estar en negociaciones por un nuevo personaje en la Liga Mx, posiblemente en la persona de Ariel Holan o algunos otros perfiles.

En entrevista para Marca Claro, el directivo verdiblanco dejó en claro que el León ha apostado históricamente por técnicos que no se manejan en la baraja nacional, por lo que en su momento trajeron a Juan Antonio Pizzi o Javier Torrente.

“Hemos apostado por un perfil que no es conocido en nuestra liga, tenemos que pensar bien para tomar la mejor decisión, pero no nos sentimos presionados por elegir al próximo técnico, tenemos tiempo y eso es bueno porque no tenemos ese apuro de tener que tomar ya una decisión.”