Para Colombatto, Holan y Ambriz tienen ideas similares

Con Ignacio Ambriz como domador del Club León los jugadores ya conocían prácticamente a la perfección el estilo de juego que buscaba plasmar dentro de la cancha, situación a la que terminaron por acostumbrarse, sin embargo para Santiago Colombatto el argentino Ariel Holan tiene un estilo similar al de ‘Nacho’.

El también seleccionado argentino sub 23 consideró que tanto Ambriz como Holan gustan de pedir un buen trato de balón a sus jugadores, situación que lo hace pensar en que el funcionamiento del equipo mejorará toda vez que ya trabaja en adaptarse a los requerimientos de su compatriota.

“La verdad no sé si se pueda cambiar tanto porque son profes muy parecidos, a los dos les gusta jugara la pelota y a los dos les gusta la identidad que marca esta institución que es tratar de jugar bien al futbol”.

Desde el pasado martes ya pudo conocer parte de las peticiones del nuevo estratega: “Pude hablar con él, pude saber que es lo que le gusta, pude saber que es lo que busca con el equipo, creo que trabaja muy bien y creo que va a ser muy importante para nosotros este año”.

Y aceptó: “Estamos en construcción creo que llegó un profe nuevo que tiene nuevas ideas, tenemos que adaptarnos rápido a lo que él quiere, para tratar de hacer un gran campeonato, nosotros tendremos que adaptarnos y tratar de mejorar para lograr lo más alto posible como este club lo pide cada campeonato”.

Santiago Colombatto durante la gira a Japón.

Convocatoria con Argentina

Luego de que se diera a conocer que Colombatto entró en el prelistado de la Selección de Argentina Sub 23 para seguir buscando un lugar en el combinado albiceleste que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, dijo:

“Muy contento de poder estar en la lista preliminar para poder representar a mi país en unos Juegos Olímpicos que es un sueño para mi y espero poder estar en la lista final”.

Además brindó su opinión en cuanto al alto número de convocado a diversas selecciones con los que el Club León cuenta: “Está a la vista que el club está trabajando muy bien, no es fácil tener tantos seleccionados como club, creo que eso es muy importante para la institución y sin duda para cada uno de nosotros el poder representar a nuestro país es lo mejor que te puede pasar”

Finalmente consideró: “Creo que te puede influir o no, porque somos un grupo de muchos jugadores de calidad y no creo que cambie tanto, creo que el que suplante a tal jugador no cambia en el resultado, creo que vienen retos importantes como la final con Cruz Azul en la que todos sabemos que nos estamos jugando un título”.

IP