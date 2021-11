El Club León rescatór importantes puntos con todo y que el sufrimiento por que no les marquen se ha hecho presente en los más recientes cotejos, por lo que dicha situación fue resaltada por el centrocampista argentino, Santiago Colombatto.

Previo al choque ante los Rayos del Necaxa, ‘Santi’. Señaló: “Dependemos de nosotros si queremos terminar en tercer lugar, estamos en una buena posición para encarar lo que viene, tanto ellos (Necaxa) como nosotros necesitamos los puntos, jugaremos de la misma manera de lo que veníamos haciendo, creo que nos está costando un poquito, por ahí el partido contra Monterrey, el partido contra Cruz Azul, nos costó el segundo tiempo, pero hay que recalcar que el equipo ante la dificultad aguanta y eso es importante”.

Colombatto, quien suele ser un elemento que no duda en hacerse pesar en el medio campo, se dijo consciente de cuidar el cuidado de la acumulación de tarjetas, mismo que lo tiene al borde de la suspensión:

Vengo bien con ese tema, creo que en los últimos partidos he estado tranquilo, no me han sacado amarillas que también es algo que tenía que mejorar, creo que partido a partido lo he logrado, espero no acumular otra amarilla que me no me permitiría jugar otro partido, pero en general bien con mi crecimiento personal”, y señaló: “Espero no seguir sumando tantas tarjetas amarillas que es algo que a lo largo de mi carrera es algo que me ha estado complicado, es una cosa de mejora que tengo que llevar adelante”