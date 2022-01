Va Colombatto por la revancha en el C2022

Para Santiago Colombatto la intención en el torneo Clausura 2022 es la de ‘sacarse la espina’ y ver dicho semestre como una revancha luego de que con el Club León el argentino se quedó muy cerca de alzar el campeonato.

Entrenando en las nuevas instalaciones de La Esmerada ‘Santi’ no tiene otra cosa en su cabeza más que darlo todo todo por la Fiera y así regresar un poco el apoyo que la afición le brinda.

En la más reciente rueda de prensa realizada en la sala ‘Raúl Orvañanos’, Colombatto destacó:

Aplaude continuidad: “Mantener una base es muy importante, una base que ya viene desde hace tiempo trabajando, creo que nos va a aportar mucho, creo que es un gran jugador y espero que tenga un gran campeonato en lo personal para poder ayudarnos a nosotros como equipo también”

Plenamente convencido de que la llegada al Club León ha sido para bien, Colombatto explicó:

Me ha hecho madurar, creo que desde que ha estado acá me ha dado continuidad, me ha dado un campeonato que es muy importante para mi y lo valoro y he podido llegar a un final que no es fácil llegar hasta donde llegamos, vine por cuatro meses casi y ya llevamos casi un año”