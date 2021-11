El Club León viajó a la Angelópolis para medirse a la Franja de Puebla y previo a la salida, Santiago Ormeño habló de lo especial que resulta ser esta llave por los Cuartos de Final del torneo Apertura 2021.

Instantes antes de abordar el autobús, el atacante de la Fiera y exjugador del Puebla, consideró:

A sabiendas de lo que consiguió con su exequipo, dijo: “Es un equipo muy querido para mí, me da gusto que estén en estas instancias y que gane el mejor”.

Sin embargo, hoy por hoy se debe a la Fiera, por lo que destacó: “Es lo que cualquier delantero desea, espero poder marcar y poder ayudar al equipo con goles para buscar ese campeonato, espero poder entrar”.

No piensa más que en traerse la ventaja a suelo zapatero:

En cuanto al corto periodo que tuvieron para prepararse, Ormeño dijo: “No creo que influya tanto, creo que hemos entrenado intensamente para enfrentar este nuevo reto”.

Uno de los momentos que lo hicieron pensar durante la sesión de preguntas y respuestas fue el momento cuando se le cuestionó si festejará o no en caso de marcarle a Puebla, y así respondió:

No, no creo, por respeto no creo, con mis compañeros sí, pero no festejaría a la afición rival”.