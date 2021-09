‘Cuando sea mi oportunidad, la tomaré’: Ormeño espera más minutos con la Fiera

Santiago Ormeño, quien llegó como delantero estrella a León, no ha podido deslumbrar como lo hizo en Puebla.

Ormeño vivió dos torneos en los que destacó en Puebla con muchas anotaciones y fue un gran apoyo para un equipo que deslumbró.

En cambio, con León Solamente una anotación ha podido dar, contra Cruz Azul en el duelo de Campeón de Campeones.

Para colmo, Ormeño viene saliendo de una lesión de tobillo, pero acepta que no ha tenido los minutos necesarios.

“Evidentemente me gustaría tener más minutos, pero no ha sido así y no me queda otra que seguirme preparando y cuando sea mi oportunidad, la tomaré”, comentó Ormeño al viajar con el León a Houston, para la semifinales de Leagues Cup Vs Pumas.