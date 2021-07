“Este León está para ser campeón”: Santiago Ormeño

Contento luego de haber marcado el único tanto en el partido del domingo pasado ante Cruz Azul por el Campeón de Campeones, el nuevo delantero del Club León, Santiago Ormeño resaltó el poderío con el que el plantel cuenta para hacer frente al torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

En la más reciente rueda de prensa realizada de manera virtual, Ormeño no se anduvo con ‘medias tintas’ y declaró:

Para mí sin duda este León está para campeón, tiene un plantel bastante importante, sin duda estamos dentro de las cinco mejores plantillas de la liga, este equipo ya tiene un tiempo jugando muy bien al futbol, es muy bien sabido por los demás equipos que este es el equipo que mejor trata la pelota o que mejor juega al futbol y si no se va por eso con la institución que es pues podría ser un fracaso”.

Al brindar el tanto de la honra para la Fiera el pasado fin de semana, Ormeño dijo: “A veces uno piensa, se visualiza o lo sueña, pero lograrlo o que se dé es complicado, a final de cuentas, afortunadamente tuve esa chance y la metí y afortunadamente arranqué con el pie derecho a pesar de que el resultado no fue el que esperaba, contento de haber arrancado con gol”.

Uno de los aspectos que han llamado su atención desde su llegada al club verdiblanco es el apoyo de los aficionados, y así lo externó: “Siento el apoyo de la afición, siento que desde que se anunció mi llegada me han tratado espectacular, se los agradezco mucho, pero en cuanto a la titularidad puedo decir que si depende quizás un poco de mi porque depende de lo que haga o deje de hacer pero es una decisión del entrenador”.

Además, no descartó:

Obviamente me visualizo como uno de los referentes del equipo, por eso me trajeron por los goles que he podido hacer, espero hacer todo lo posible para poder ayudar a esta institución”

Recuerda a su abuelo

Santiago junto con su abuelo Walter.

Luego de formar parte de la historia del club esmeralda en la década de los 80, Santiago recordó con gran cariño a su abuelo Walter Ormeño y así lo destacó: “De lo de mi abuelo, creo que ir a cualquier lugar donde haya estado él, pues creo que soy bienvenido y eso me ayuda de alguna manera, continuar con su legado es algo importante para mí”.

Selección peruana

Santiago en uno de los festejos con la selección inca.

Cuestionado sobre la polémica que generó al finalmente enfundarse en los colores de la selección del Perú, Ormeño señaló:

Estoy feliz de representar a la selección de Perú, yo desde que empezó a sonar que podía ir a la selección mexicana o a la peruana, yo tomé la decisión junto con mi familia de que la primera opción que me dieran era la que iba a tomar y estoy feliz de jugar para Perú y todo lo demás sobra”.

Y finalmente describió lo complicado que fue encontrar un buen nivel de juego al venir saliendo de una lesión cuando aún militaba en la ‘Franja’ del Puebla: “Fue cuesta arriba todo el tema de la selección porque yo tuve una lesión en el tobillo fuerte en el último partido del torneo pasado, pero me he venido sintiendo bien, trabajado bien, fui de menos a más y me fui preparando como pude y ahora estoy cerca de ponerme a punto”, concluyó.

IP