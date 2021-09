Los dos pasos que Fernando Navarro busca cumplir para llegar al Tri

Recientemente, Fernando Navarro, jugador del Club León, concedió una entrevista en la que dejó en claro sus intenciones de seguir persiguiendo el sueño por llegar al Mundial de Qatar 2022 y defender los colores de la Selección Mexicana y es que, a pesar de venir recuperándose de una operación, el polifuncional jugador de la Fiera ‘no quita el dedo del renglón’.

“Lo que siempre he pedido es una oportunidad para demostrar por qué he sido titular durante tanto tiempo en el equipo, el por qué soy parte de un equipo campeón, y el por qué hoy tengo un balón de oro, creo que es simplemente la oportunidad de demostrarlo y la oportunidad de demostrar que me puedo adaptar a cualquier sistema de juego”, declaró para el canal TVC Deportes.

Dos pasos para lograrlo

Todavía tengo esa ilusión, nadie me la va a quitar hasta que haya una lista final, seguiré pendiente hasta que se de el primer partido, porque al final cualquier cosa puede pasar, siempre hay que estar mentalizados, la fe y la ilusión es lo último que se debe perder”, agregó en mencionada entrevista.

Fernando Navarro ha logrado destacar en León.

Con base en ello, Navarro se encuentra prácticamente a un par de pasos de luchar por un llamado a Selección Nacional. Actualmente el jugador nacido en la Ciudad de México trabaja en la rehabilitación de sus rodillas con cargas de peso controladas, por lo que a finales de este 2021 comenzará a realizar ligeras prácticas de futbol.

El primer objetivo será retornar a las canchas de futbol y partir de ahí luchar por ganarse de nueva cuenta la titularidad en un esquema que ha cambiado al que ya dominaba con Ignacio Ambriz, aunque el actual estratega de la Fiera, el argentino Ariel Holan ha declarado conocer el estilo de juego con el que cuenta Navarro. Continuidad y buen nivel, serán quizás los retos más importantes a los que se enfrente el jugador de la Fiera ya que una vez logrado el retorno a los terrenos de juego la constancia y evitar toda clase de lesiones podrán hacer que Gerardo Martino pueda voltear a ver a uno de los mejores jugadores Esmeraldas en los últimos tiempos.

“Creo que México debe de avanzar con facilidad, no creo que, caminando, pero creo que no debe de estar en riesgo la calificación como sucedió hace algunos años, pero también es una realidad de que tácticamente los equipos son mucho más ordenados”, y es que para Navarro el ‘Tri’ no tendría mayores problemas para clasificarse al próximo Mundial en donde espera poder estar.

IP