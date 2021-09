Ante León, Thauvin sueña con jugar con Gignac

Listo para el siguiente compromiso en puerta ante el Club León, el futbolista francés de los Tigres, Florián Thauvin aceptó que ha venido trabajando en su adaptación al futbol mexicano por lo que espera seguirse mostrando de buena manera ante los verdiblancos.

Fue en la más reciente rueda de prensa dada en el entrenamiento de los universitarios en donde el exjugador del Olympique de Marsella señaló:

Estoy listo para empezar el partido, me entreno bien, me siento bien, espero empezar el partido, todo el equipo se ha entrenado fuerte y pienso que estamos listos para el próximo partido (Vs León)”.