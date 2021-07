“León debe estar peleando por los primeros lugares": Toño de Valdés

Como uno de los principales referentes del periodismo deportivo en México, Antonio de Valdés habló de la situación actual por la que pasa el Club León.

Desde la Ciudad de México, ‘Toño’ habló para Soy Fiera y específicamente destacó el potencial con el que cuenta el equipo Esmeralda, con todo y que se inició con el pie izquierdo durante el torneo Apertura 2021 de la Liga Mx:

Hablando de la ‘Fiera’ del León, es un equipo muy sólido se que es un equipo muy competitivo, sé perfectamente que fue una sorpresa la goleada que se llevaron en Pachuca, incluso yo no me lo esperaba sinceramente; es más, yo en la quiniela le había puesto al León, pero pues al final pues fue un resultado fuerte en contra del León, caer así no es cualquier cosa”