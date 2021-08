“Creo que nosotros debimos ganar”: Ariel Holan

A pesar de que la Fiera no pudo ganar en casa ante un rival como el América, el estratega del conjunto verdiblanco, Ariel Holan aceptó sentirse contento por el funcionamiento que su equipo mostró.

Sin embargo, el argentino aceptó:

Me gustaría analizar el contenido del juego, en el resultado creo que empezamos el partido en desventaja desde el vestuario y creo que hubo muchos pasajes del primer tiempo, no solamente merecíamos empatar, si no ganar, pero creo que en el balance puedo decir que empezó otro partido cuando América se quedó con uno menos”.

Y subrayó: “Si hubiera tenido que salir un ganador creo que nosotros debimos de haberlo sido”.

Así vio el cotejo

Holan realizó un análisis sobre la manera en la que vio a su equipo ante el rival capitalino: “Empezar el partido en desventaja nos ató un poco y nos puso ansiosos, y creo que nos debió sobreponer con tranquilidad y luego intentar de ganar el partido, pero creo que en el contenido definitivamente nos costó estar un poquito más tranquilos, pero fue un partido muy importante para el crecimiento del equipo”.

Ariel Holan en rueda de prensa.

Finalmente señaló: “Emocionalmente claro que me gusta ganar y el partido se presentó para ganarlo, pero al no ganar el partido no va a implicar otra cosa más que focalizarnos en seguir mejorando, estoy muy contento con lo que mi equipo viene haciendo”.

Ahora la Fiera se concentrará para su próximo duelo ante Tigres tras el paso de la fecha FIFA.