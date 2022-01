¡Quiere ir por más! Dávila sueña con ser el goleador del León

Motivado por haber marcado para la Fiera el pasado sábado en la visita ante los Xolos de Tijuana, el atacante chileno Víctor Dávila aceptó que uno de sus objetivos en este recién comenzado torneo Clausura 2022 es el de salir campeón de goleo con el Club León.

Este martes brindó conferencia de prensa y el andino no ocultó sus ganas de seguirse mostrando frente al marco rival:

Cada torneo que comienza, son nuevas ideas, claro que quiero convertir muchos goles más, quiero ser el goleador del torneo, pero eso no puede doblarme del objetivo grupal que tiene el equipo, muchas veces hay decisiones que nos toca tomar dentro de la cancha, a veces nos toca no ser tan egoístas y eso afecta en lo individual, pero siempre va a existir eso y lo importante es que nosotros siempre debemos estar listos para marcar”.

Quiere incrementar sus números para la Fiera: “Son seis (goles) por fase regular pero también en liguilla he hecho y la verdad me gustaría marcar muchos más, esperemos este año pueda doblar la cifra y meterme a los títulos individuales”

En cuanto a la adaptación que trabaja con la llegada de Federico Martínez al ataque y como se amalgama junto a Ángel Mena, dijo:

Me he sentido muy cómodo desde la llegada al León, me ha tocado tener dos torneos bastante buenos, espero que este torneo me vaya muy bien, ahora llega uno nuevo (Federico Martínez) nosotros como compañeros lo arropamos, lo apoyamos, y bueno en lo personal vengo con mucha ilusión de que este torneo venga con muchos goles, esperamos conseguir los objetivos grupales que tenemos”.