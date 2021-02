León va sin Luis Montes y Cruz Azul sin 'Cabecita'

Ignacio Ambriz, Director Técnico del Club León, confirmó que Luis ‘Chapito’ Montes no fue contemplado para ver actividad en el duelo ante Cruz Azul debido a una lesión.

Ambriz explicó que la determinación fue tomada apoyada por su cuerpo médico, por lo que Montes no fue contemplado en la convocatoria para el León Vs Cruz Azul.

“Luis (Montes) no jugará mañana, tiene una pequeña molestia en los isquiotibiales, platique con él (doctor) y tiene un estudio y no estará y necesitamos que esté bien para recuperarlo, será una baja importante para cada equipo”.

Y es que también por el bando cementero, los dirigidos por Juan Reynoso confirmaron que Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez no hizo el viaje a la capital zapatera, por lo que una de sus piezas más importantes al ataque no jugará este sábado.

Así opinó al respecto: “Es una baja sensible para Cruz Azul ya que pasa por un gran momento, pero Cruz Azul con la gran envergadura que tiene no sufrirá, al contrario, vendrá a hacer un gran partido, con los últimos cuatro partidos que le he visto sé que buscarán hacer gol lo antes posible”.

Luis Montes había sido pieza fundamental en el armado de Ambriz.

Montes había sumado seis duelos y cinco de ellos como titular en el presente torneo, por lo que ante la Máquina será una de las bajas más duras con las que tenga que trabajar Ignacio Ambriz.

¿Qué son las isquiotibiales?

Se trata de un grupo muscular con inserción proximal en la pelvis e inserción distal en la tibia (también en el fémur y en el peroné) que juegan un papel importante en la extensión del muslo sobre la cadera y en la flexión de la pierna sobre el muslo cuando el cuerpo se encuentra en posición de bipedestación (de pie).

IP