¡Cuidado, León! Larcamón quiere ‘cortarle los circuitos’ a la Fiera de Holan

Buenos Aires, Argentina.- Nicolás Larcamón, a sus 37 años, transmite madurez a la hora de hablar de fútbol. Se lo nota convencido de su idea, apasionado de su trabajo y consciente de que en el año que lleva en Puebla le ha ido bien, pero no debe desviar su foco.

En una entrevista exclusiva con SoyFiera, el entrenador argentino habló en profundidad de lo que será la serie ante León, que comenzará el jueves en el estadio Cuauhtémoc.

Siempre me planteo hacer ese tipo de balances en los recesos. Ahora uno tiene la cabeza en clasificar y, si algún pensamiento se me dispara para el lado de lo vertiginoso y bueno que ha sido todo en México, enseguida lo desactivo y trato de focalizarme en lo que viene. Pero a veces cuesta porque la familia y amigos hablan de lo rápido que se consiguieron cosas.

Es importante sostener las convicciones más allá del rival de turno y no vamos a hacer una excepción. No concebimos el fútbol de otra manera. Es cierto que Juárez y Pumas esperaron a León y le ganaron, pero en el trámite no mereció perder. Más allá de algunos ajustes, vamos a mantener nuestro estilo. La intención es tratar de tener la pelota, recuperarla bien arriba, buscar ser protagonistas y generarle situaciones al rival.