“Este León está para el campeonato”: Santiago Ormeño niega miedo a los Tigres

Santiago Ormeño negó que el León sienta temor antes de enfrentarse a los Tigres en las semifinales del Apertura 2021 de la Liga MX.

“En lo personal, Tigres no me da miedo, ni a mis compañeros... es un gran equipo lleno de figuras, pero nosotros también tenemos un gran equipo y será una semifinal muy linda”, lanzó el delantero tras la sesión de entrenamiento del León en el Estadio Nou Camp.

“Este León está para el campeonato, lo trabajamos desde el día uno... si no se consigue, sería un fracaso”.

Espera una “linda” semifinal Vs Tigres

León y Tigres se enfrentarán el miércoles y el sábado en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza y en el Nou Camp.

Previo a la serie, Santiago Ormeño reconoció la calidad de jugadores que tiene Tigres, sin embargo, sabe que León también tiene una plantilla muy interesante.

“Tigres tiene una plantilla importante, al igual que la nuestra, será una semifinal muy linda y muy peleada. Técnicamente los dos equipos somos muy buenos, la clave va a ser la garra y el corazón que se ponga”.

El Club León va caminando poco a poco y aunque saben que puede llegar la novena estrella, ellos piensan en los partidos que ahora deben jugarse.

“No tenemos otra cosa que hacer que buscar ese boleto para el campeonato, paso por paso. Si nosotros nos enfocamos en jugar bien, podremos salir victoriosos, estamos muy contentos y motivados”.

A Santiago Ormeño sólo le falta el gol

Santiago ha tenido una temporada regular por las lesiones que ha sufrido en el pie y en la espalda, por lo que ser titular Vs Puebla, en 4tos. de Final, fue una sorpresa, pero supo aprovechar su oportunidad.

“Me sorprendió un poco, no me lo esperaba, pero el futbol da muchas vueltas y debemos estar preparados para cuando te toque. Afortunadamente se dio el resultado, creo que ahorita ya estoy mejor, me siento bien y solamente me falta el gol”.