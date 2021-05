Fabián Estay, el fichaje que pudo cambiar la historia del León

Uno de los más importantes referentes en la historia del futbol chileno tras haber defendido los colores de Colo-Colo y de ser mundialista en Francia 98, es Fabián Estay quien llegó al futbol mexicano a mediados de la década de los noventa para representar a los Diablos Rojos del Toluca.

Previo al partido por la reclasificación entre el Club León y Toluca de este domingo, Soy Fiera charló en exclusiva con Estay, quien compartió una anécdota que quizás pocos conocían hasta estas fechas, aceptando que estuvo cerca de llegar a México jugando para la Fiera.

“Cuando yo termino mi torneo en el 95 en Colo-Colo de Chile, recuerdo que tenía dos opciones para venir a México, una con León y la otra con Toluca y recuerdo que hable con Ivo Basay que venía de regresar de jugar de México a Colo-Colo y le pedí que me aconsejara”.

Entonces recordó: “Ivo me dijo vete con Toluca, queda cerca de la Ciudad de México, además está respaldado por una gran empresa y familia y al final la verdad Ivo no se equivocó, tal vez hoy es diferente porque León tiene una gran estructura y me hubiese gustado jugar ahí también, pero en aquel 95-96 tome esa decisión”.

Y reconoció:

“En ese momento insisto León yo sabía que era histórico, pero era diferente, hoy es una realidad contrastante ya que en aquellos tiempos definitivamente no había solvencia económica, no existía una estabilidad ni una estructura como la que tienen ahora con Grupo Pachuca”.

Fabián Estay junto a David Rangel levantando el trofeo de campeón.

Aceptó mientras contaba como el exjugador y figura de los ‘Rayos’ del Necaxa, Ivo Basay le recomendaba jugar con los ‘Choriceros’ con quienes marcó la historia al salir dos veces campeón junto a jugadores como Hernán Cristante, David Rangel o José Saturnino Cardozo.

Su primer gol estuvo a punto de marcarlo en León

El ahora comentarista de Fox Sports, recordó:

“Recuerdo mucho que mi primera oportunidad de marcar recién llegado al futbol mexicano iba a ser en un penal contra León en su estadio, un disparo que saque y que lamentablemente pegó en el palo y la verdad siempre recuerdo mucho eso de mi primer visita a León”.

Jaime Ordiales en la marca sobre Fabián Estay, entonces jugador de América.

Finalmente dijo: “Me tocó enfrentarlos obviamente varias veces con el conjunto de América, luego en la Bombonera recuerdo haber marcado algunas veces, momentos donde ellos (León) recuerdo que la pasaban muy mal con problemas de descenso y es bueno que están de regreso como los campeones en México”.

Estay marcó 24 goles con Toluca, logró los campeonatos de Verano 1998 y Verano 1999.