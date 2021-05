¡Contra la adversidad! León recibe al Querétaro, peor visitante del Guard1anes

Cuando al Club León no le llueve, le graniza. El silbatazo final en Mazatlán detonó una revolución en la institución que dejó, más allá de la derrota, un reguero de soldados caídos entre lesionados, suspendidos y un entrenador no renovado, previo a la última jornada del Guard1anes 2021.

León Vs Querétaro

Día: Sábado 1 de mayo

Hora: 17:00 Hrs.

Estadio: León

Árbitro: Jorge Isaac Rojas

Por TV: Fox Sports, Claro Sports, YouTube (Marca Claro)

Minuto a minuto: www.soyfiera.com

Podrá ser el final de la temporada regular pero el torneo mantiene la intensidad para los Verdes, preocupados no sólo en el aspecto futbolístico dadas las bajas que tendrá que suplir ante Querétaro, sino también en el anímico, esto producto de la inevitable salida de Ignacio Ambriz.

No bastaron las buenas intenciones ni las arduas negociaciones, Nacho Ambriz se irá del Bajío al término de la temporada regular y a pesar de que el semestre aún no termina. Una sensación extraña para el plantel que no había estado en una situación así y uno de los tantos aspectos que podrían influir en el duelo de este fin de semana.

Sin Luis Montes, William Tesillo, Santiago Colombatto, Fernando Navarro y los jugadores que se sumen por lesión, un problema que no ha dejado tranquila a La Fiera, Ambriz tendrá que arreglárselas para sacar un buen resultado este sábado ante los queretanos, enrachados tras ligar tres partidos sin derrota.

Antecedentes del León Vs Querétaro

Los de Héctor Altamirano, con sus últimos resultados, lograron ubicarse entre los 12 mejores equipos del semestre y su visita a los Verdes será clave para “amarrar” un lugar en la repesca. Todo un reto para el peor visitante del Guard1anes 2021.

En siete duelos disputados fuera de La Corregidora, Querétaro apenas ha sacado un punto, y si a eso se suman sus malas estadísticas cuando visita el “Glorioso”, todo apunta hacia 90 minutos muy complicados.

Es importante mencionar que ya han pasado seis años desde la última vez que los del “Pity” lograron obtener un triunfo en el Nou Camp, esto en el ya lejano Clausura 2015 cuando Juan Antonio Pizzi era timonel de los esmeraldas y Ronaldinho había sido contratado por los de Víctor Manuel Vucetich.

PROBABLES ALINEACIONES

LEÓN

30. Rodolfo Cota

3. Gil Burón

4. Andrés Mosquera

192. Pedro Hernández

24. Osvaldo Rodríguez

13. Ángel Mena

27. Rubén González

16. Jean Meneses

11. Yairo Moreno

7. Víctor Dávila

20. Emmanuel Gigliotti

DT. Ignacio Ambriz

QUERÉTARO

13. Gil Alcalá

2. Omar Mendoza

17. Erik Vera

22. José Doldán

25. Daniel Cervantes

7. Kevin Ramírez

8. Fernando Madrigal

10. Jefferson Montero

20. Gonzalo Montes

9. Jonathan Dos Santos

15. Ángel Sepúlveda

DT. Héctor Altamirano

