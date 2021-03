Aún no confirman si habrá afición en Estadio León, pero hay protocolo avanzado

León.- Autoridades de salud del estado de Guanajuato no confirmaron si el próximo lunes podrán ingresar personas al Estadio León para presenciar el partido del Club León contra Necaxa, pero adelantaron que ya hay un protocolo de sanidad avanzado.

Carlos Zúñiga Durán, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios adelantó que ya se cuenta con protocolo muy avanzado que se realizó junto con la Federación Mexicana de Futbol y con el Club León, pues aseguró que será muy diferente la manera de vivir el futbol a como lo habían estado haciendo todos los aficionados.

"Este protocolo se iba a echar a andar en las semifinales y finales del año pasado donde el Club León quedó campeón y que por ese pequeño desorden social que tuvimos de movilidad se tuvo que frenar porque se dio el segundo repunte de los casos de coronavirus. Hemos estado revisando este protocolo y estamos buscando el mejor momento para que se pueda echar a andar", declaró.

Zúñiga Durán reconoció que a pesar del avance que presenta este protocolo es necesario que el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado, el Club León y la Federación Mexicana de Futbol estén de acuerdo con las medidas que éste implicaría.

Asimismo, dijo esperar que este sábado se dé a conocer un avance ya sea afirmativo o negativo de acuerdo a las ventajas y desventajas que se estén evaluando.

Agregó que entre las medidas que se consideran están cambiar completamente la forma de ingresar al estadio con aforo reducidos, el cual no precisó de hasta cuántas personas podría ser; el acceso se controlaría desde las vallas que se colocan en el bulevar Adolfo López Mateos, así como fila con sana distancia para los accesos en las puertas, butacas señaladas, cuales se podrán utilizar y las que no, pues se permitirían máximo dos butacas juntas. También se está valorando si habrá o no consumo de alimentos y la movilidad para llegar al estadio y la salida de los asistentes.

Se buscará evitar al máximo los riesgos, creo que tendrá que haber buenas noticias en poco tiempo. Esto tendrá que irse reactivando de a poco y tendremos un gran examen en el momento que se dé esta oportunidad de demostrar cómo nos debemos comportar en estos eventos", concluyó.

El próximo partido de Club León es en el Estadio León, el próximo lunes 15 de marzo a las 9:00 de la noche y podría haber afición presente, pero aún no ha habido confirmación oficial