¡Se busca portero! León se reforzaría con un arquero para el Apertura 2021

Con Rodolfo Cota en la Selección Mexicana y Alfonso Blanco lesionado, el Club León buscará un portero mexicano para reforzarse en el torneo de Apertura 2021 en la Liga MX.

Rodrigo Fernández, vicepresidente deportivo del Club León, aceptó que la Fiera está en problemas, pues en plena pretemporada se quedó sin arqueros de experiencia.

De entrada, Rodolfo Cota está concentrado con la Selección Mexicana y está considerado para jugar la Copa Oro en Estados Unidos, por lo que se integraría al León hasta final de julio y así se perdería tanto el Campeón de Campeones como el inicio del Apertura 2021.

Además, esta semana se lesionó Alfonso Blanco, hasta ahora portero suplente de la Fiera y quien ya fue operado de una mano. Su recuperación tardaría al menos un par de meses y así también está descartado para el inicio de la campaña.

Para colmo, antes de iniciar la pretemporada fue dado de baja Guillermo Pozos, quien aunque apenas jugó con la Fiera en duelos oficiales, al menos contaba con la experiencia de haber entrenado como esmeralda durante varios años.

En este escenario, hace unos días la directiva del Club León se acercó a los mandos de la Selección Mexicana para tratar de recuperar a Rodolfo Cota, con autorización de Gerardo Martino, entrenador del Tri.

En entrevista con el programa En Línea con la Fiera, Fernández aclaró que no es opción debutar a algún juvenil al inicio del torneo, por lo que la vía sería fichar un arquero experimentado.

“Es difícil para los porteros jóvenes… hoy no están Cota, Poncho Blanco, Memo Pozos y el otro era Sebastián Fassi, que viene de una lesión importante y no está al 100. No nos la podemos jugar con los jóvenes y esto nos haría buscar alguna oportunidad con un portero nacional”.