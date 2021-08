La Fiera espera para dar a conocer el reporte médico del “Chapo”

Será en un par de días que el Club León dé a conocer no sólo el reporte oficial respecto a la lesión de Luis Montes, también el tiempo que el equipo tendrá que arreglárselas sin su capitán.

De acuerdo con la institución verdiblanca, no existe todavía un diagnóstico para la lesión que sufre el “Chapo”, quien disputó sólo los 45 minutos en el triunfo ante Xolos de Tijuana y ya no regresó para el complemento.

Inicialmente, en redes sociales se dio a conocer que el “10” de La Fiera habría sentido una molestia en el abductor izquierdo y ello provocaría una baja de entre dos y tres semanas, por lo que de entrada, Montes estaría descartado para el duelo del jueves ante Querétaro.

Montes disputó los primeros 45 minutos en el partido ante Xolos | Foto: Captura de pantalla

Es importante señalar que de acuerdo con Julio Saucedo, el esmeralda habría reportado al cuerpo técnico y médico verdiblanco una molestia en la pierna izquierda previo al duelo ante Xolos.

Esto, no obstante, no ha sido confirmado, por lo que son meras especulaciones las que rondan en torno al mediocampista, cuya ausencia siempre es evidente en el terreno de juego pues no se cuenta con alguien que pueda suplirlo al 100%.

Foto: Captura de pantalla

Existen jugadores que pueden cumplir en esa zona sin llegar al nivel del “Chapo”, tales como Jean Meneses o hasta Omar Fernández. De los dos, “Takeshi” podría tener un poco de ventaja debido al tiempo que ha portado la camiseta esmeralda y los partidos en los que ha acompañado al de Ciudad Juárez.

Fernández, por su parte, ha destacado muy poco en los partidos que La Fiera ha jugado en el Apertura 2021 pero estar en una posición distinta podría darle más libertad y abrirle espacio en el equipo de Ariel Holan.